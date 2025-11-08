انتصار المنتخب السعودي على نيوزيلندا في كأس العالم تحت 17 سنة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تفوق منتخب السعودية تحت 17 عامًا على نيوزيلندا في بطولة كأس العالم تحت 17 عامًا 2025 في قطر

في مباراة مثيرة على ملعب رقم 7 في أكاديمية أسباير في الدوحة، تمكن منتخب السعودية تحت 17 عامًا من تحقيق فوز مهم على نظيره منتخب نيوزيلندا بنتيجة 3-2.

افتتح اللاعب عبدالرحمن سفياني التسجيل للأخضر في الدقيقة الثانية، قبل أن يتمكن منتخب نيوزيلندا من تعديل النتيجة في الدقيقة 55. ولكن لم يستسلم منتخب السعودية وتمكن صبري دهل من إعادة التقدم للفريق السعودي في الدقيقة 58.

رغم تعادل نيوزيلندا مرة أخرى في الدقيقة 83، إلا أن الأخضر استطاع الفوز في الوقت بدل الضائع بفضل هدف من ثاري أحمد في الدقيقة 90+1.

بهذا الفوز، احتل منتخب السعودية المركز الثالث في ترتيب المجموعة بثلاث نقاط، بينما تصدرت نيوزيلندا المجموعة بدون نقاط من هزيمتين، وذلك في إطار منافسات بطولة كأس العالم تحت 17 عامًا.