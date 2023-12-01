شاهد بالفيديو .. ياسر العطا يشكر الرئيس الأريتري أفورقي لمواقفه القوية مع السودان

البرهان و افورقي شكر عضو مجلس السيادة مساعد القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن ياسر العطا فخامة الرئيس الإريتري أسياسي أفورقي. ووجه العطا لأفورقي التحية والتقدير لمواقفه القوية والشجاعة مع السودان إبان أزمة الحرب الحالية. وقال العطا بأن موقف أريتريا وأسياس أفورقي كان شجاعاً وواضح وصريح، منذ بداية تمرد الدعم السريع، وأن ذلك يتسق مع حكمته وقيادته الرشيدة. شاهد الفيديو:

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