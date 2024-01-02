تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان مقطع فيديو وجد حظه من الشهرة على السوشيال ميديا وذلك بعد ساعات من نشره. وبحسب ما شاهدت محررة موقع النيلين فقد أظهر المقطع المتداول بغزارة فتاة سودانية حسناء وهي تقدم فواصل من الرقص المثير. https://www.facebook.com/reel/215382054957631 ووفقاً لما كتب معلقون فإن الحسناء ظهرت من إحدى القرى السودانية وهي تتفاعل في الرقص على أنغام أغنية الفنانة عشة الجبل “سائق الركشة”. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. من إحدى القرى السودانية.. حسناء فائقة الجمال تقدم فاصل من الرقص المثير على أنغام “ركشة” الجبلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.