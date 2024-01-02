عبرت حسناء عربية فائقة الجمال عن انبهارها بصوت الفنانة السودانية الشابة فهيمة عبد الله, وذلك بعد أن التقت بها خلال بث مباشر. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد التقت الفنانة السودانية بالحسناء العربية خلال “لايف” بأحد التطبيقات على مواقع التواصل الاجتماعي. وقد دندنت فهيمة, للحسناء بأغنية الشهيرة (بكيرة المغنى) وسط ذهول الأخيرة التي وضح اعجابها الكبير بصوت المطربة السودانية. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء عربية صاحبة جمال ملفت تعبر عن إنبهارها بصوت الفنانة السودانية فهيمة عبد الله بعد أن غنت لها خلال بث مباشر (بكيرة المغنى) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.