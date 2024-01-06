نشر الفنان السوداني الشاب عثمان بشة, وعبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مقطع فيديو من حفل زواج زميله محمد الطيب الشهير باسم “ودو”. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد جرت مراسم زواج الفنان “ودو”, بإحدى قاعات الأفراح بالعاصمة المصرية القاهرة. وشارك بالغناء في الحفل الذي حضره عدد كبير من السودانيين بالقاهرة, الفنان جمال فرفور والفنان عثمان بشة والفنان أحمد محمد عوض والفنان مهاب عثمان. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. وسط حضور كبير امتلأت به قاعة الحفل.. الفنان السوداني محمد الطيب يكمل مراسم زواجه بالقاهرة وعدد من المطربين بقيادة فرفور وبشة ومهاب يغنون له لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.