شاهد بالفيديو.. صحفي سوداني يتغزل في الراقصة آية أفرو عندما حل ضيفاً على مسابقتها: (عملتي جو في الرياض والناس أصبحت تتفائل بك) وأفرو تمنحه جائزة وتدعوه للإنضمام إلى قناتها

واصل جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان اهتمامه بمقاطع المودل والراقصة ونجمة السوشيال ميديا السودانية الشهيرة آية أفرو.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد ظهرت أفرو, في مقاطع حديثة وهي شيفة شرف افتتاح إحدى المطاعم السودانية بالمملكة العربية السعودية.

ومن خلال ترويجها للمحل فقد قامت المودل المثيرة للجدل بإجراء مقابلات ومسابقات مع بعض السودانيين الحاضرين حفل الافتتاح.

ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين فإن من ضمن الذين قامت بإجراء مقابلة معهم الصحفي عماد إبراهيم, الذي باغتته بسؤال عن رائه فيها بكل صراحة.

الصحفي أشاد بها وقال في حديثه الذي وجهه لها: (عملتي جو في الرياض والناس أصبحت تتفائل بك وخصوصاً أصحاب المحلات) لتقوم أفرو بطرح سؤال عليه نجح في إجابته لتمنحه جائزة وتدعوه للانضمام لقناتها.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)