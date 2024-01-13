شاهد بالفيديو.. فتاة سودانية تشكو: صاحبتي عمرها 16 سنة “شلبت” أبوي من أمي وتحكي القصة ومدام “كوكي” ترد عليها: (عاد قولوا كر.. يخسي ومرض نفسي)

تلقت الناشطة السودانية الشهيرة كوثر عبد الله, الشهيرة على مواقع التواصل الاجتماعي باسم ماما كوكي, قصة من إحدى متابعاتها.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد قالت المتابعة أن قصتها قد تكون مفاجئة للمتابعين لأنها تتعلق بصديقتها ذات ال 16 عام.

https://www.facebook.com/reel/2583016198533867

الفتاة قالت في سردها لمدام كوكي, أن صديقتها المراهقة قامت بــ(شلب) والدها من أمها بعد أن تزوجته على الرغم من أنها لم تقابله كثيراً.

وأضافت الفتاة بحسب ما نقلت عنها محررة موقع النيلين أن والدها غير متواجد معهم لكنه عاد مؤخراً لتقوم صديقتي بخطفه, وسط ذهول مدام كوكي, التي عبرت عن دهشتها قائلة: (عاد قولوا كر.. يخسي ومرض نفسي).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين