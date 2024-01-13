شاهد بالفيديو.. الفنانة إيمان الشريف تستعرض جمالها وتلفت أنظار المتابعين بعد ظهورها بإطلالة مبهرة

خطفت الفنانة السودانية الشهيرة إيمان الشريف, الأضواء على مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها وذلك بعد ظهورها في مقطع فيديو متداول. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد ظهرت المطربة الشهيرة بإطلالة أنيقة ومبهرة وهي تستعرض جمالها في مقطع قصير وجد رواجاً واسعاً. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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