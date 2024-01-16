نشر شباب سودانيون في مصر مقطع فيديو تم تداوله بغزارة على مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا بالسودان. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد سخر ناشرو المقطع من تحوط الشباب والاختباء داخل الشقق خوفاً من حملات الإقامة المنتشرة هذه الأيام في مصر. وأظهر المقطع شاب يرقص على أنغام (واااي البرد) ليقوم النشطاء وبطريقة ساخرة بالكتابة على المقطع (أصحابي أرح القهوة) ليرد أحدهم (واااي الكشة). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. بعد انتشار حملات الإقامة في مصر.. نشطاء يسخرون من تحوط الشباب وبقائهم داخل الشقق خوفاً من “الكشة” برقصة جديدة أطلقوا عليها (وااااي الكشة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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