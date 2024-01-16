شاهد.. رواد مواقع التواصل الاجتماعي ينشرون مقطع فيديو نادر للفنانة عشة الجبل قبل 12 سنة.. تظهر وهي تغني داخل مركب وسط مجموعة من الشباب وساخرون: (بالثابتة عشان تاني ما تقولي أنا صغيرة)

نشر نشطاء على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان مقطع فيديو قديم للفنانة المثيرة للجدل عشة الجبل.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع الذي يعود تاريخه للعام 2012 أي قبل 12 عام الفنانة الضجة وهي تغني داخل “مركب” في رحلة شبابية.

وعلى الرغم من تغير شكل الفنانة إلا أن ملامح لم تتغير, وسخر المعلقون من ظهورها وهي تغني قبل 12 سنة, وكتب أحدهم ساخراً: (بالثابتة عشان تاني ما تقولي أنا صغيرة).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)