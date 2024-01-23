عانت مدينة بابنوسة طيلة اليوم يوماً من أيامها القاسية حيث فرضت مليشيا التمرد حصاراً عنيفاً علي المدينة منعت فيه المواطنين من المغادرة إلي مناطق آمنة ..
• لم يكن أمام الجيش السوداني ومن معه من شرفاء ومجاهدي بابنوسة إلا الدفاع بشجاعة عن هذه المدينة التي تمثل رمزية كبيرة لقبيلة المسيرية التي وجدت نفسها اليوم أمام الحقيقة الصادمة وملخصها أن البندقية المستأجرة لاتعرف قيمة صلة الرحم ولا معني أن يكون الرجل حريصاً علي أهله وعشيرته ..
• أحياء كثيرة بمدينة بابنوسة تعرّضت اليوم للقصف العشوائي من مليشيا التمرد التي ذاقت ويل الهزيمة الساحقة علي أيدي أبطال الفرقة 22 مشاة ..
• حفظ الله بابنوسة ..
الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد
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