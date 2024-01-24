عضو مجلس السيادة الفريق مهندس بحري إبراهيم جابر يلتقي مدير العمليات باللجنة الدولية للصليب الأحمر

التقى عضو مجلس السيادة الإنتقالي رئيس اللجنة الوطنية المشتركة للطوارئ الإنسانية والصحية الفريق مهندس بحري إبراهيم جابر إبراهيم اليوم بمدينة بورتسودان ، السيد مارتن شويب مدير العمليات باللجنة الدولية للصليب الأحمر ، بحضور رئيس بعثة الصليب الأحمر في السودان السيد بيير دوبري.

وقال الدكتور عصمت مصطفى يوسف وكيل وزارة الصحة الاتحادية في تصريح صحفي ” أن الإجتماع كان مثمراً حيث تطرق إلى الاحتياجات الضرورية الصحية والإنسانية وتوفير الدواء ،معرباً عن شكره للجهود التي ظل يبذلها الصليب الأحمر ، مشيراً إلى الأحداث التي شهدتها ولاية الجزيرة أثرت بصورة كبيرة فى فقد المخزون الدوائي فى البلاد.

وأشار إلى أن الاجتماع تطرق إلى دور الصليب الأحمر في المساعدة لضمان وصول وإنسياب المخزون الدوائي من ولاية الجزيرة إلى مختلف أنحاء البلاد، لافتاً إلى أن عضو السيادي وجه كافة الجهات ذات الصلة بالتعاون مع الصليب الأحمر والعمل على تذليل العقبات التي تواجهه.

فيما قال الدكتور صلاح المبارك يوسف مفوض العون الإنساني الإتحادي أن اللقاء تطرق إلى مجمل الأوضاع الإنسانية والصحية بالإضافة إلى أوجه التعاون والتنسيق المشترك بين الحكومة واللجنة الدولية للصليب الأحمر فى مختلف المجالات الإنسانية والصحية.

وأضاف أن الإجتماع أمن على ضرورة تسهيل كافة الإجراءات للجنة الدولية للصليب الأحمر حتي تقوم بدورها المنوط بها.

وأضاف أن اللقاء تداول حول أنشطة وجهود الصليب الأحمر في الفترة الماضية والتحديات التي تواجه العاملين فى المجال الصحي والإنساني. وقال أن مدير العمليات باللجنة الدولية وعد بتقديم كل الدعم والمساندة والعمل مع الشركاء الدوليين فى المجال الإنساني لدعم السودان في هذا الصدد.

إعلام مجلس السيادة الإنتقالي