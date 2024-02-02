عادت الحسناء السودانية المشاركة في مسابقة ملكة جمال العالم تسابيح دياب, لخطف الأضواء على مواقع التواصل الاجتماعي. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد نشرت الحسناء السودانية التي حازت على مركز متقدم في المسابقة العالمية, صور حديثة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وظهرت تسابيح دياب, من مقر إقامتها بمدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة, وكتبت على الصور: (اليوم اللي بتزرع فيه البذره..مش هوا اليوم اللي بتاكل فيه الثمره ..خليك هادي وكمل ). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصور.. الحسناء السودانية تسابيح دياب تعود لخطف الأضواء على مواقع التواصل بإطلالة مبهرة (خليك هادي وكمل) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.