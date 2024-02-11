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تجمع الصيادلة المهنيين: انقطاع شبكة الاتصالات والإنترنت في السودان يدعو للقلق

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Asma Osman 0 تبليغ

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قال تجمع الصيادلة المهنيين بأن انقطاع شبكة الاتصالات والإنترنت في السودان يدعو للقلق الشديد إزاء ما تمارسه الميليشا من انتهاكات في ظل التعميم المفروض.

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الجزيرة – السودان

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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