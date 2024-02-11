قال تجمع الصيادلة المهنيين بأن انقطاع شبكة الاتصالات والإنترنت في السودان يدعو للقلق الشديد إزاء ما تمارسه الميليشا من انتهاكات في ظل التعميم المفروض. الجزيرة – السودان

كانت هذه تفاصيل خبر تجمع الصيادلة المهنيين: انقطاع شبكة الاتصالات والإنترنت في السودان يدعو للقلق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.