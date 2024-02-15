شاهد بالفيديو.. الرئيس التنفيذي لمجموعة “سوداتل” يتحدث عن عودة شبكة سوداني للخدمة بالسودان ويكشف عن الأسباب ويبشر المواطنين

بشر المهندس مجدي محمد عبد الله طه, الرئيس التنفيذي لمجموعة سوداتل المواطنين بالسودان بعودة شبكة “سوداني” للخدمة من جديد بعد فترة من توقف شبكات الاتصالات بالسودان.
وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد تحدث الرئيس التنفيذي عن أسباب انقطاع الخدمة مؤكداً أن شركة سوداني تملك ثلاثة مقسمات, خرج اثنين منها عن الخدمة بسبب ظروف الحرب في الخرطوم.
وأكد مجدي, أنهم توجهوا لمدينة بورتسودان لإقامة مقسم فيها من أجل منح الخدمة للمواطن الذي منحته الشركة خدمة انترنت مجاني.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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