شاهد بالصورة والفيديو.. الفنانة هدى عربي تعطر نفسها على الهواء وتطلق “قبلة” هوائية لجمهورها بالقاهرة (طبلوا لي مع إنو ما محتاجة طبلة)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان مقطع فيديو حديث للفنانة الشهيرة هدى عربي, حقق شهرة واسعة بعد مشاركته على نطاق واسع عبر السوشيال ميديا. وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد ظهرت سلطانة الطرب في المقطع من العاصمة المصرية القاهرة وذلك عقب خضوعها لجلسة تجميل على يد خبيرة التجميل هبة الأحفاد. ومازحت عربي جمهورها بطلبها تعليقات إيجابية بعد ظهورها بنيولوك جديد وهي تتعرض بعطرها المفضل مؤكدة أنها تريد مشاركة جمهورها في كل تفاصيلها. وقالت المطربة الشهيرة مخاطبة جمهورها: (طبلوا لي مع إنو ما محتاجة طبلة) قبل أن تطلق “قبلة” هوائية لجمهورها الذي تتوقع حضوره بشكل كبير في حفلها الجماهيري بالقاهرة في يوم 22 من الشهر الجاري. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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