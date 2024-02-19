شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء سودانية فائقة الجمال تبهر جمهور مواقع التواصل وهي تتمايل على أنغام أغنية الفنانة هدى عربي (ما بعجبني زول)

خطفت فتاة سودانية حسناء الأضواء على مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا ببلادها وذلك بعد ظهورها في مقطع فيديو حظي بتفاعلات واسعة. وبحسب ما شاهدت محررة موقع النيلين فقد ظهرت الحسناء التي تم وصفها بالفاتنة فائقة الجمال وهي داخل السيارة ووتفاعل مع إحدى الأغنيات. وتمايلت الفتاة خلال المقطع مع غنية الفنانة هدى عربي (ما بعجبني زول) وسط تجاوب جمهور مواقع التواصل الذي تسابق على إطلاق تعليقات الغزل في حق الفتاة الحسناء. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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