أحيت الفنانة السودانية الشهيرة هدى عربي, حفل جماهيري وصفه المتابعون بالأسطوري بالعاصمة المصرية القاهرة الخميس الماضي. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد تغنت سلطانة الطرب السوداني بأحد القاعات بمدينة نصر بالعاصمة المصرية القاهرة. الحفل الذي جمهور غفير من أبناء الجالية السودانية بالقاهرة تغنت من خلاله هدى عربي, بعدد من أغانيها التي هزت بها قاعة الحفل. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. الفنانة هدى عربي (تهز مسرح مصر) بحفل أسطوري حضره جمهور غفير من السودانيين بالقاهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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