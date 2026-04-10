مداولات ساخنة تؤجل حسم قضية الهلال إلى الغد

أعلن نادي الهلال السوداني انعقاد الجلسة الخاصة بقضيته أمام الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF)، ظهر اليوم، بمشاركة الأمين العام للنادي د. حسن علي عيسى، إلى جانب محامي النادي، في جلسة شهدت مداولات مكثفة ونقاشات حادة بين الأطراف المعنية.

وبحسب بيان النادي، قدم فريق الدفاع جملة من الاعتراضات القانونية، إلى جانب طرح شروط محددة ومطالب عاجلة، في إطار سعيه لتعزيز موقف الهلال في القضية.

وأسفرت الجلسة عن تأجيل النظر في القضية إلى يوم غد، على أن يتم خلالها إصدار القرار النهائي، وسط ترقب كبير من جماهير الهلال والوسط الرياضي.

وفي تطور متصل، أفادت تقارير صحفية أن لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم أصدرت قرارًا بإيقاف لاعب نهضة بركان المغربي، حمزة الموساوي، لمدة عامين عن ممارسة كرة القدم، بسبب قضية تتعلق بالمنشطات.

ويترقب نادي الهلال أن يكون لهذا القرار تأثير مباشر على مسار القضية، في انتظار ما ستسفر عنه جلسة الغد، التي يُنتظر أن تضع حدًا لهذا الملف المثير للجدل.

