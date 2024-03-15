شاهد بالفيديو.. الجيش السوداني أسرى مدنيين محتجزين بمحيط الإذاعة بعد أن حرمتهم قوات الدعم السريع من الماء والطعام لمدة خمسة أيام

ضابط سوداني

تناقلت مواقع ووكالات أنباء سودانية وعربية مقطع فيديو أثار حزن الجمهور والمتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر مقطع الفيديو تحرير الجيش السوداني أسرى مدنيين محتجزين بمحيط الإذاعة والتلفزيون.

وكان الجيش قد نجح في تحرير مقر الإذاعة والتلفزيون بمدينة أم درمان بعد معارك شرسة مع قوات الدعم السريع التي سيطرت على المباني العريقة.

ووفقاً لما أظهر المقطع الذي رصده محرر موقع النيلين فقد اقتحم قوة من الجيش إحدى المباني القريبة من التلفزيون ووجدت بداخلها أسرى مدنيين حرمتهم قوات الدعم السريع من الماء والطعام لمدة خمسة أيام.

ياسين الشيخ (أخبار الخليج 365)