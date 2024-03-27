شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء سودانية فائقة الجمال تكشف ما يتميز به الشعب السوداني عن غيره بطريقة ساخرة وتخطف ضحكات وقلوب المتابعين

تناقلت صفحات تنشط على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مقطع فيديو وجد حظه من التداول والمشاركة على السوشيال ميديا.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع فتاة سودانية وصفها المتابعون بالحسناء فائقة الجمال وهي تتحدث عن بعض التفاصيل التي تميز الشعب السوداني عن غيره.

وقالت الفتاة التي خطفت قلوب وضحكات المتابعين: أن في كل صينية طعام سودانية لازم تجد الشطة, وفي كل بيت لازم تلقى سرير منتشرة, وفي كل أسرة لازم تلاقي الأبناء ألوان بشرتهم مختلفة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)