من يقف وراء تصعيد الخلاف الحالي بين رئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس ووزير المالية الدكتور جبريل إبراهيم؟

■ بالأمس أُطيح بالدكتور سيف الدولة كوكو من منصب مفوض الجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي دون التشاور المسبق مع وزير المالية، ودون موافقة ولا مشاورة وزير الموارد البشرية.

■ قبل أيام عاد الدكتور بشار، وكيل التخطيط بوزارة المالية، لمباشرة مهامه بتوجيه من وزير المالية، والذي فوجئ بإعفاء الوكيل بشار دون علمه كوزير مسؤول.

■ عقب عودة الوكيل بشار لمكتبه، سارع رئيس الوزراء إلى إعفاء وكيل التخطيط من منصبه، وضم مهامه إلى مجلس التخطيط الاستراتيجي بمجلس الوزراء.

■ كانت صحيفة “مصادر” قد نشرت خبرًا قبل أيام عن تجاوز نقطة الخلافات بين وزير المالية ووكيل المالية عبدالله إبراهيم.

■ هذا الخبر بدا واضحًا أنه لم يكن صحيحًا، وما يؤكد عدم صحته أن وزير المالية رفض تجديد العقد السنوي للوكيل عبدالله، واختار الخبير الاقتصادي مكي عبدالرحيم ليشغل منصب الوكيل لحين اعتماده رسميًا من مجلس الوزراء.كواليس الأخبار في وزارة المالية الاتحادية تفيد بأن الوكيل عبد الله رفض قرار تسليم عهدته إلى الوكيل المرتقب تعيينه، وقال إنه ينتظر قرارًا من رئيس الوزراء د. كامل إدريس.

■ تُرى من يقف وراء هذا الخلاف العجيب؟!

الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد