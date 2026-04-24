معاريف: واشنطن تقترب من "نقطة الحسم" مع إيران

القاهرة - كتب محمد نسيم - أفادت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، اليوم الخميس، بأن التقديرات الأمنية والسياسية في إسرائيل تشير إلى أن الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس دونالد ترامب تقترب من مرحلة "نقطة الحسم" في تعاملها مع الملف الإيراني، مع قناعة متزايدة بأن سياسة الضغط الاقتصادي وحدها لم تعد كافية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المطلوبة.

وأوضحت التقديرات أن واشنطن بدأت تصل إلى قناعة بأن أدوات الضغط الحالية، التي تشمل العقوبات الاقتصادية المشددة ومحاصرة السفن الإيرانية، لن تتمكن من الصمود لفترة طويلة أو إجبار طهران على تغيير سلوكها بشكل جذري.

وبناءً على ذلك، ترجح المصادر أن الإدارة الأمريكية قد تنتقل قريباً من مرحلة الاكتفاء بالعقوبات والضغوط الاقتصادية إلى مرحلة "الفعل" المباشر، في حال استمرار طهران على نهجها الحالي وعدم طرأ أي تغيير ملموس في السياسة الإيرانية تجاه المطالب الدولية.

