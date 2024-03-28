حل الممثل ونجم السوشيال ميديا ميديا الشهير مصعب سومي, ضيفاً على الصحفي أحمد دندش, في برنامجه “الزلزال”. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد تحدث نجم السوشيال ميديا المعروف باسم “زول سغيل”, عن تجارب بعض النجوم مع تطبيق “تيك توك” الشهير. وذكر مصعب سومي خلال حديثه: (بعض النجوم والمشاهير أصبحوا متسولين على التيك توك وشايلين ماعونهم وكبس وشير واديني وردة). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. نجم السوشيال ميديا “زول سغيل” يثير ضجة واسعة بتصريحاته المثيرة: (بعض النجوم والمشاهير أصبحوا متسولين على التيك توك وشايلين ماعونهم وكبس وشير واديني وردة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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