قالت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) ، إن الصراع المتفاقم في السودان يجعل الآفاق الاقتصادية في المنطقة العربية غير واضحة وقاتمة إلى حد كبير، ورجّحت أن ينكمش إجمالي الناتج المحلي ليصل إلى سالب 3.8% في المتوسط في الفترة 2023-2025 بسبب ضيق الحيِّز المالي في البلدان الأقلّ نمواً والظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة. ومع ذلك، فمن المتوقّع أن يتحسّن العجز المالي لينخفض من 3.2% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2023 إلى 2.6% في عام 2024 و2.3% في عام 2025.

وأوضحت اللجنة في أحدث تقريرٍ لها، اطلعت عليه (السوداني) أنّ استمرار الحرب في أوكرانيا والحرب على غزة والصراع المحتدم في السودان لا يزال يخلق حالة من عدم اليقين في الاقتصاد العالمي واقتصادات المنطقة العربية، مما يؤدي إلى تباطؤ النمو.

ونوّه التقرير إلى أنه ومع استقرار أسعار النفط والغاز عند مستويات معتدلة عام 2023، كان من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة العربية ليصل إلى 3.6% العام الحالي و4.2% العام المقبل، غير أنّ التوقعات الحالية تُشير إلى انخفاض الناتج ليكون 3.3% عام 2024، وفقاَ للتقرير.

وبحسب التقرير، قفزت مُعدّلات الفقر في البلدان العربية منخفضة الدخل وتلك المتضررة من الصراعات من 56% و45% في عام 2019 إلى حوالي 63% و50% العام الماضي.

وأشار المشرف على فريق إعداد التقرير أحمد مومي، أنّ الوضع في البلدان العربية المتأثرة بالنزاعات لا يزال غير واضح، وتطغى عليه تداعيات الحرب على غزة والمخاوف الأمنية والانقسامات السياسية.

وتوقع أن ينخفض الفقر في البلدان ذات الدخول المرتفعة من 11.4% عام 2019 إلى 10.3% عام 2023 و9.7% العام المقبل. وتتماشى اتّجاهات الفقر المتباينة هذه في المنطقة مع تفاقم عدم المساواة، إذ تشير المتوسطات إلى وضع سيئ لأكثر من ثُلث سكان المنطقة.

وعلى الرغم من التوقع بتراجع معدل التضخم إلى حوالي 7.5% عام 2024 و6% عام 2025، يرى التقرير أنّ التضخُّم لا يزال يمثل تحدياً للمنطقة العربية، وأنّ احتواء آثاره السلبية يجب أن يكون من أولويات السياسات النقدية والضريبية في مُعظم الدول التي تُعاني منه.

وأضاف إلى أنّه وبجانب ارتفاع معدلات الفقر، لا تزال المنطقة العربية تسجل أكبر فجوة بين الجنسين بجميع مناطق العالم، حيث يقدّر التقرير أنّ الوقت اللازم لسدّ هذه الفجوة يفوق 150 عاماً.

ويُقدّر التقرير الأممي معدّل البطالة في المنطقة

بحوالي 11.6% في عام 2023، على أن ينخفض بشكل طفيف إلى 11.5% بحلول عام 2024. كذلك يبلغ المعدل العام لبطالة الشباب حالياً 26.4%، بنسبة 22.2% للشبان و42% للشابات تقريباً

صحيفة السوداني