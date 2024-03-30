قالت حركة “تحرير السودان” بقيادة عبد الواحد النور: قتلى وجرحى وأسرى في صفوفنا بهجوم لـ”الدعم السريع” على دورية لقواتنا بمدخل الفاشر في شمال دارفور. وقالت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد: المبعوث الأميركي الخاص للسودان توم بيرييلو يقوم بتعزيز جهودنا لإنهاء الأعمال العدائية في السودان، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، ودعم السودانيين في سعيهم للعدالة والديمقراطية. الشرق للأخبار

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