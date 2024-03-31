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بشر لاعب كرة سوداني معروف أنصار نادي المريخ السوداني بإستعادتهم لأغلى كأس في تاريخ نادي المريخ والكرة السودانية.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد نشر اللاعب محمد عبد الرحمن, الشهير بالليبي صور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وظهر الليبي وهو يحمل كأس الكؤوس الأفريقية (مانديلا) الذي حققه المريخ في العام 1989 ويعد الكأس القاري الوحيد في تاريخ الأندية السودانية.
وكتب اللاعب محمد عبد الرحمن, وفقاً لما نقل عنه محرر موقع النيلين: (يامريخاب يانادي الأمه ، الحمدلله رب العالمين ، بمجهود جبار من جهاز الأمن والمخابرات الوطني ومجهودنا نحنا كرياضين ، تمكنا من إسترجاع كأس الكؤوس الأفريقيه (كأس مانديلا) بعد ماتمت سرقته ، يامريخاب الكأس في أيدي أمينة).
تدوينة اللاعب الليبي رفقة كأس مانديلا حظيت بتفاعل منقطع النظير من قبل جماهير نادي المريخ المتواجدة على مواقع التواصل الاجتماعي, التي قامت بمشاركة التدوينة على نطاق واسع مع تقديم الشكر لجهاز الأمن والمخابرات واللاعب المعروف.
ياسين الشيخ (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصور.. اللاعب محمد عبد الرحمن يبشر أنصار نادي المريخ بإستعادة أغلى كأس في تاريخ كرة القدم السودانية (مانديلا 89) بعد أن تمت سرقته خلال الحرب ويكتب: (الكأس في أيدي أمينة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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