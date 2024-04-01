نشرت صفحات مناصرة لقوات الدعم السريع وتنشط على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورة للمذيعة الشهيرة تسابيح مبارك خاطر. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد قام آدمن إحدى الصفحات بتعديل صورة تسابيح, عبر إحدى برامج تعديل الصور. وظهرت نجمة سكاي نيوز عربية في الصورة المعدلة وهي ترتدي “الكدمول” وكتبت الصفحات على الصورة وهي تطالب بدعم المذيعة تسابيح: (بت ابووك ام قرون أدوها قلب يا جاهزية). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. صفحات مناصرة لقوات الدعم السريع تنشر صورة “مفبركة” للمذيعة تسابيح خاطر بــ(الكدمول) وتطالب المتابعين بدعمها: (بت ابووك ام قرون أدوها قلب يا جاهزية) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.