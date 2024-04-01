شاهد بالفيديو.. الفنان جمال فرفور يكشف وبحسرة عن الشيء الذي “ندم” على تركه في الخرطوم

حل الفنان السوداني الشهير جمال مصطفى “فرفور”, ضيفاً على الصحفي أحمد دندش, في برنامجه الساخن “الزلزال”. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد حاصر دندش, الفنان فرفور, بعدد من الأسئلة والتي بكى في إحداها. https://www.facebook.com/reel/957056065773547 وكشف الفنان صاحب الجماهيرية الكبيرة عن الشيء الذي “ندم” على تركه في الخرطوم, وذلك رداً على سؤال الصحفي له, مؤكداً ندمه على تركه لمنزله لأنه يحمل بداخله أشواق وذكريات جميلة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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