تناقلت صفحات تنشط على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان مقطع فيديو لنجم “التيك توك” الشهير أبو أحمد. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد ظهر التيكتوبر الذي يلقب نفسه باسم الصاروخ الصيني خلال المقطع المتداول بمزاج عالي. https://www.facebook.com/reel/410284798297397 حيث تفاعل أبو أحمد, مع إحدى الأغنيات الهابطة التي تعرف في السودان بأغاني الزنق, والتي تقول فيها المطربة: (كليك كليك وشقتين ملك). جمهور مواقع التواصل الاجتماعي وبحسب تعليقاته التي تابعها محرر موقع النيلين سخر من رقصات التيكتوبر المعروف, حيث كتب أحدهم ساخراً: (خلاص بختك رمضان انتهى؟). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. نجم “التيك توك” السوداني الشهير أبو أحمد يعود لإثارة الجدل برقصات مثيرة على أنغام أغنية الزنق (كليك كليك وشقتين ملك) وساخرون: (خلاص بختك رمضان انتهى؟) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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