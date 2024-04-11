حرصت الفنانة منه عرفة على تهنئة جمهورها بمناسبة عيد الفطر المبارك، وذلك من خلال حسابها بموقع إنستجرام.
و نشرت منة عرفه صورة جديدة بإطلالة جذابة، وعلقت عليها “عيد مبارك.. وكل سنة وأنتم طيبين”.
وكانت الفنانة منة عرفة، قد تحدثت عن صورها المنتشرة بالمايوه على أحد الشواطئ، مشيرة إلى أن المايوه يعد من الملابس الطبيعية على الشواطئ.
وأضافت الفنانة منة عرفة، في حوار عبر قناة النهار، من الطبيعي أن أظهر على البحر مرتدية مايوه وملابس البحر العادية، متابعة أنها لا تريد التريند، ولا تذهب وراء السوشيال ميديا والإعلام.
صدى البلد
كانت هذه تفاصيل خبر بإطلالة جذابة.. شاهد منة عرفة تهنئ جمهورها بعيد الفطر “المايوه طبيعي على الشاطئ” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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