شاهد بالفيديو .. تهنئة مؤثرة من عناصر بالجيش السوداني للمواطنين بعيد الفطر المبارك

قدم أفراد من القوات المسلحة السودانية التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك لجموع الشعب السوداني الصابر.
وأظهر مقطع فيديو الجنود وهم يقدمون التهنئة ويؤكدون على تحقيق النصر الذي أصبح قريبا في معركة الكرامة.
ووجدت التهاني تفاعل كبير على المنصات الرقمية، حيث أظهر الجميع تعاطفهم مع الجنود الذين يعيدون بعيداً عن أهلهم، ويحرسون الخنادق ويخوضون أشرف المعارك للدفاع عن السودان.
ويخوض الجيش السوداني قتالاً منذ منتصف أبريل من العام 2023 لإنهاء تمرد الدعم السريع، وسط مساندة شعبية واسعة.
الخرطوم – أخبار الخليج 365
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