وداعاً شيرين سيف النصر .. صورة نادرة مع الزعيم بـ«أمير الظلام» والإمبراطور في «سواق الهانم»

رحلت الفنانة المصرية شيرين سيف النصر مساء السبت .. وقدمت الفنانة شيرين سيف النصر، العديد من الأعمال الفنية البارزة في السينما وتعاونت مع الفنانين الأكثر شهرة، وعلى رأسهم عادل إمام وأحمد زكي في 3 أفلام، ومسرحية «بودي جارد» بعد اعتذار رغدة عن العمل، وفي كل عمل منهم قدمت شيرين نسخة من المرأة أزماتها، وظهرت في الأدوار الجريئة بين الملابس والتمثيل وحتى الحوار نفسه.

حققت شيرين عدة نجاحات بأدوارها في السينما، إذ قدمت دور البطولة أمام أحمد زكي بـ«سواق الهانم» الذي عُرض في 1994، وقدمت فيه شخصية سيدة تُدعى أفكار حسني، ووالدتها سناء جميل، وقصة الفيلم بدأت أحداثها من منزل لطيفة هانم أو سناء جميل وهي سيدة من الأسرة المالكة، التي تعيش على أطلال الماضي، ويعاني زوجها ونجلها من تسلطها وكذلك ابنتها أفكار التي وقعت في حب سائق سيارتهم حماده، وقدم دوره الفنان أحمد زكي، والعمل من إخراج حسن إبراهيم.

وفي 1996، قدمت الفنانة شيرين سيف النصر، دور البطولة في «النوم في العسل» بجانب الفنان عادل إمام، وهو فيلمًا جريئًا كذلك، إذ دارت أحداثه حوار ظاهرة غريبة تنتشر في البلد وهي إصابة الرجال بالضعف الجنسي، وقدم الفنان عادل إمام دور العميد المعني بالقضية ومعه الصحفية النشيطة شيرين سيف النصر، وضم الفيلم مجموعة من الفنانين بينهم دلال عبدالعزيز، علاء ولي الدين، عبدالرحمن أبوزهرة، وغيرهم من الفنانين، والعمل من إخراج شريف عرفة.

أختتمت شيرين سيف النصر، تعاوناتها مع الزعيم عادل إمام والإمبراطول أحمد زكي، بفيلم «أمير الظلام»، الذي عُرض في 2002، وبدأت أحداثه مع سعيد المصري الذي قدم دوره عادل إمام، إذ فقد بصره بسبب انفجار طائرته بحرب أكتوبر، إذ كان أحد المُشاركين فيها، واضطُر العيش في دار المكفوفين، يُديرها شخص بيروقراطي يحولها إلى سجن، ويرفض الظابط الأمر، ويبدأ في تعليم المكفوفين كل شئ عن الحياة، والعمل من إخراج رامي إمام.

المصري اليوم