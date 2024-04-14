الرئيسية/أخبار/ الحركة الإسلامية السودانية تقرر إسقاط عضوية حسبو محمد عبد الرحمن بتهمة انضمامه لقوات الدعم السريع أخبار 2024-04-14 آخر تحديث: 2024-04-14 قررت الحركة الإسلامية السودانية إسقاط عضوية نائب أمينها العام حسبو محمد عبد الرحمن بتهمة انضمامه لقوات الدعم السريع. الجزيرة – السودان 2024-04-14 آخر تحديث: 2024-04-14

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