شاهد بالفيديو.. مالك عقار يفجرها داوية: (زمان لمن كنت في الدمازين 2008 قلت ليهم الجنا حميدتي دا أقتلوه.. قالوا لي لالا دا جنا بتاع حكومة.. هسا بقى يقاتل في الحكومة)

Sudan People Liberation Movement-North (SPLM-North) and Blue Nile state rebel leader Malik Agar (L) flanked by Sudanese Deputy head of the Transitional Military Council, General Mohamed Hamdan Daglo (R), speaks during a press conference on July 27, 2019 after a closed door meeting at the presidential palace in Juba, South Sudan. Sudanese generals and protest leaders, who signed a power-sharing agreement, arrived in neighbouring South Sudan on July 27 for talks with at least one rebel group, a Sudanese official said. Protest leaders and their rebel partners on July 25 agreed to end their differences over the power-sharing deal signed with Sudan's military rulers earlier this month, vowing to work jointly for peace. (Photo by AKUOT CHOL / AFP)

فجر نائب رئيس مجلس السيادة السوداني ورئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان مالك عقار, مفاجأت كبيرة خلال مخاطبته عدد من الجنود. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد تداول جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان مقطع فيديو للسيد مالك عقار, تحدث فيه عن قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو “حميدتي”. وذكر عقار, خلال مخاطبته الجنود أنه عندما كان في الدمازين خلال العام 2008 طالب بقتل قائد قوات الدعم السريع. وقال نائب رئيس مجلس السيادة بحسب ما نقل محرر موقع النيلين: (قلت لهم اقتلوه, لكنهم قالوا لي دا جنا بتاع حكومة.). وتابع عقار حديثه الذي وصفه المتابعون بالمفاجأة: (هسا بقى يقاتل في الحكومة, وعندما سألتهم مالو ما بشبه أبوه قالوا لي البطن بطرانة). الخرطوم (أخبار الخليج 365)