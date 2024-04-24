شاهد بالصورة والفيديو.. “دعامي” يظهر في أحضان حسناء عربية ويطالبها بالدعاء بأن ينصر الله “الجاهزية” على “الجيش” وساخرون: (دي بتكمل قروشك يا مسكين)

تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان مقطع فيديو حظي بمشاهدات ومشاركات عالية.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع أحد مناصري قوات الدعم السريع وهو في أحضان فتاة من إحدى الجنسيات العربية.

وطالب “الدعامي” خلال المقطع الفتاة بأن تردد معه بأن ينصر الله قوات الدعم السريع على الجيش, وهو ما قامت به بالفعل مع ترديدها بعض العبارات الشائعة عند “الدعامة”.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين لتعليقات المتابعين, فقد تعرض الشاب لسخرية كبيرة من قبل الجمهور الذي كتب معلقاً: (دي بتكمل قروشك يا مسكين).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)