تصدر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان “الترند” بعد أن حظي بمشاهدات ومشاركات عالية عبر السوشيال ميديا. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع إعلامية مصرية حسناء وهي تشارك في حفل سوداني أقيم بالعاصمة المصرية القاهرة. وفاجأت الإعلامية المصرية “خلود” الجمهور الحاضر بعد أن شاركت مطربة الحفل الفنانة إيلاف عبد العزيز ترديد أغنيتها “الترند” (مقادير). وبحسب متابعات محرر موقع النيلين فقد حظيت بإشادات واسعة من قبل الجمهور السوداني الذي تغزل فيها وفي جمال صوتها. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. إعلامية مصرية حسناء تشارك في حفل سوداني بالقاهرة وتردد مع الفنانة إيلاف عبد العزيز أغنيتها الترند “مقادير” بصوت عذب وجميل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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