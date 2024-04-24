شاهد بالفيديو.. وسط حضور مكثف من الجيش.. شيخ الأمين يفتتح مركز طبي لعلاج المواطنين “مجاناً” بمسيده العامر بأم درمان

افتتح الشيخ السوداني المعروف الأمين عمر الأمين, مركز طبي جديد بمسيده العامر بحي أبو روف بمدينة أم درمان. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد شهد لحظات الافتتاح عدد كبير من قوات الجيش بقيادة عميد قام بافتتاح المركز. وأكد الشيخ خلال حديثه أن المركز الذي تتوفر فيه كل الإمكانيات العلاجية يهدف إلى علاج المواطنين “مجاناً” وسط إشادة جمهور مواقع التواصل الاجتماعي الذي كتب ممتدحاً الشيخ: (ربنا يجعلها في ميزان حسناتك). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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