زواج - أرشيفية عادت الحياة إلى طبيعتها بمدينة أم درمان بعد أكثر من عام منذ الحرب التي اندلعت في العاصمة الخرطوم وانتقلت لولايات أخرى بين الجيش والدعم السريع. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد بشرت أسرة سودانية بمدينة أم درمان المواطنين الذين نزحوا خارج المدينة بعودة الحياة لطبيعتها. حيث أقامت الأسرة مناسبة حفل زواج لأحد أبنائها بإحدى صالات الأفراح بمدينة أم درمان العريقة وسط حضور كبير من الأهل والمعازيم. ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين امتلأت الصالة بالحضور الذي تفاعل مع مطربة الحفل على أنغام أغنيات الحماسة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. الحياة في أم درمان تعود لطبيعتها.. أسرة سودانية تقيم حفل زواج بإحدى صالات الأفراح ومطربة الحفل تشعل الفرح بأغاني الحماسة والمعازيم يتفاعلون بالرقص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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