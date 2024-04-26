بالصور.. أبرزهم رانيا يوسف وحمزة العيلي وياسمينا العبد.. نجوم الفن في حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

انطلقتـ أمس فعاليات حفل افتتاح الدورة العاشرة لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير والذي تقام فعالياته في الفترة من 25 وحتى 30 ابريل الجاري، وحرص عدد كبير من النجوم والجمهور على الحضور.

شهد حفل افتتاح المهرجان حضورًا كبيرًا من جمهور الإسكندرية ومن السينمائين والفنانين، ومنهم رانيا يوسف وأحمد مجدي ومحمد يوسف وحمزة العيلي ورمزي العدل، والمخرجين عمر عبدالعزيز وهاني لاشين وصفي الدين محمود والدكتور خالد عبدالجليل مستشار وزير الثقافة لشئون السينما والمنتج جابي خوري والمنتج زيد الكردي من شركة نيوسنشري والسيناريست محمد الباسوسي.

بدأ حفل الإفتتاح الذي قدمته المذيعة هناء العايدي بالسلام الوطني تلاه عرض غنائي لفرقة «فلوكولريتا» الذين أبدعوا بإغنيات خالد الذكر سيد درويش مثل «الحلوة دي قامت تعجن في البدرية» وحصدوا إعجاب وتفاعل الحضور.

وفي نهاية الحفل تم عرض فيلم الافتتاح وهو فيلم «النداء الأخير- Last Call» من المملكة المتحدة للمخرج هاري هولاند وهو من بطولة النجم توم هولاند والذي شارك في سلسلة أفلام “Spiderman- Uncharted- Venom” كما شارك الفيلم في العديد من المهرجانات الدولية وموجود ضمن المسابقة الدولية في عرضة الأول في الشرق الأوسط وأفريقيا.

المصري اليوم