رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة يوجه بتنمية وتطوير علاقات السودان الخارجية .

وجه رئيس مجلس السيادة الإنتقالي القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن #عبدالفتاح_البرهان ، بضرورة تعزيز علاقات السودان الخارجية وترقيتها، خاصة مع دول الجوار، بما يخدم مصالح البلاد العليا.

جاء ذلك لدى وداعه اليوم سفيري السودان لدى كل من مصر وإثيوبيا، الفريق أول ركن مهندس عماد الدين عدوي والسفير الزين إبراهيم حسين. بحضور وزير الخارجية المكلف حسين عوض.

وقال الفريق أول ركن مهندس عماد الدين عدوي في تصريح صحفي أن رئيس المجلس السيادي قدم خلال اللقاء، توجيهات وإرشادات جيدة بشأن تطوير العلاقات بين السودان والدول المعنية .

مبيناً أن المرحلة التي يمر بها السودان حالياً تتطلب تكثيف الجهد الديبلوماسي لكشف حقيقة التمرد الذي قادته مليشيا الدعم السريع الإرهابية ضد الدولة ومؤسساتها وأضاف أن رئيس مجلس السيادة وجه أيضاً بضرورة الإهتمام بالجاليات السودانية في الخارج ومعالجة كل المشكلات التي تواجههم.

وأوضح عدوي أن التحديات التي تواجه السودان بسبب هذه الحرب المفروضة عليه،تعد تحديات كبيرة تتطلب انتهاج سياسة خارجية تساعد في توضيح خفايا هذه الحرب ودوافعها.

مشيداً بإلتفاف الشعب السوداني بكل مكوناته حول القوات المسلحة.

إعلام مجلس السيادة الانتقالي