عضو السيادي مساعد القائد العام الفريق أول ركن ياسر عبدالرحمن العطا يؤكد سير العمليات وفقا لما هو مخطط لها

أكد الفريق أول ركن ياسر عبد الرحمن حسن العطا عضو مجلس السيادة الانتقالي مساعد القائد العام للقوات المسلحة أن العمليات العسكرية تسير وفقاً لما هو مخطط لها تماما وذلك صباح اليوم الأحد ٢٨ أبريل ٢٠٢٤ م بأم درمان خلال زيارته لغرف العمليات والمواقع المتقدمة وبرفقته القيادة الجوالة لإسناد عمليات القيادة العامة في حرب الكرامة وأضاف سيادته أن البلاد تستشرف مرحلة قادمة تستهدف البناء والتعمير مشدداً على ضرورة بناء مرحلة تأسيسية لعدة سنوات تتجاوز الحواضن السياسية وتعتمد على الشعب السوداني و المقاومة الشعبية فقط و تنبني على أطر وطنية صحيحة تتجنب العمالة والإرتزاق وتضمن محاسبة كل من ثبت تورطه في حق الوطن مشدداً على حتمية القتال ضد أطماع دول الشر و مرتزقة عرب الشتات .

وكان سيادته قد قدم واجب العزاء في وفاة العقيد متعاقد ميرغني محمد الحسن الشيخ ضمن جولته الميدانية معدداً مآثر الفقيد وأدواره الوطنية ناقلاً تعازي السيد رئيس مجلس السيادة القائد العام ونائبه ومساعده و هيئة القيادة .