مدير شرطة ولاية النيل الأبيض يدشن المرحلة الثانية من دعم إدارتي الجمارك ومكافحة التهريب للمجهود الحربي للمصابين بمعركة الكرامة

دشن اللواء شرطة تاج الدين حبيب الله عبد الملك مدير شرطة ولاية النيل الأبيض صباح اليوم الاثنين برئاسة مباني إدارة جمارك النيل الأبيض المرحلة الثانية من الدعم المقدم من إدارتي الجمارك ومكافحة التهريب بالولاية.لدعم جرحي معركة الكرامة بتكلفة بلغت ٥٠ مليون عبارة عن أدوية متعددة الاستخدامات الطبية.

وقد شرف التدشين اللواء ركن حيدر الطريفي ممثل القوات البرية مشرف عمليات النيل واللواء ركن سامي الطيب قائد الفرقة ١٨ مشاة و اللواء طبيب يوسف مختار ومدير جهاز الأمن والمخبارات ومدراء الخدمات الطبية ومدراء الادارات والدوائر.

العميد حقوقي أ.د محمد نصر عبد نصر مدير قوات جمارك النيل الأبيض حيا مجاهدات القوات المسلحة والقوات النظامية الاخري في الذود عن حياد الوطن في معركة الكرامة سائلين الله عز وجل النصر المؤزر.

موضحا ان من منطلق المسؤلية الاجتماعية لقوات الجمارك بادرت جمارك النيل الأبيض ومكافحة التهريب بتقديم دعم لمستشفي السلاح الطبي كوستي ومستشفيات الشرطة ومستشفي الفريق أول د. بشير الطاهر كمرحلة اولي تبعتها زيارات للجرحي بالمستشفيات والان نستعد لتقديم المرحلة الثانية من الدعم والذي يشمل أيضا المدنيين الذين يتلقون العلاج بتلك المستشفيات موضحا بأنه اقل ما يمكن أن يقدم في ظل هذه الظروف التي تمر بها البلاد.

ومن جانبه حيا مدير شرطة ولاية النيل الأبيض مجاهدات القوات المسلحة والقوات النظامية الاخري في الدفاع عن الوطن والتصدي لمليشات الغدر والأرتزاق.

مشيدا بالدور المتعاظم الذي تقوم به قوات الجمارك بالولاية من خلال تحصيل الإيرادات ورفد الخزينة العامة وتامين وحماية الحدود مشيدا بحجم الإنجازات التي تحققت في الفترة الماضية.

يجدر ذكره بأن زيارة اللواء شرطة تاج الدين حبيب الله تأتي اولي زيارته لقوات الجمارك بعد استلامه مهامه مدير لشرطة الولاية.

المكتب الصحفي لشرطة السودان