ولاية سنار التقى رئيس مجلس السيادة الإنتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان الخميس والي ولاية سنار المكلف توفيق محمد علي. وأوضح الوالي في تصريح صحفي أنه اطلع رئيس مجلس السيادة خلال اللقاء على مجمل الأوضاع بالولاية وسير مشروعات التنمية والخدمات والاستعداد للموسم الزراعي وأيلولة المشروعات المروية للولاية بالمشاركة مع وزارة الزراعة الاتحادية. وأضاف سيادته أن اللقاء تناول قضايا الميناء البري ومطار الولاية والمراكز التي تمد الولاية بالتقاوى الزراعية. وأكد الوالي استعداد الولاية التام لدعم القوات المسلحة عبر المقاومة الشعبية وزيادة معسكرات تدريب المستنفرين حتى تحقيق النصر ودحر المتمردين . سونا

كانت هذه تفاصيل خبر دعم القوات المسلحة عبر المقاومة الشعبية وزيادة معسكرات تدريب المستنفرين.. البرهان يلتقى والى سنار المكلف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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