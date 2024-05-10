تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان وعلى نطاق واسع مقطع فيديو حديث للفنانة السودانية الشهيرة إنصاف مدني. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد ظهرت ملكة الدلوكة خلال المقطع مع أحد أصدقائها بمدينة مكة بالمملكة العربية السعودية. المطربة الشهيرة ظهرت بالحجاب بعد أن قامت بأداء “العمرة” مع دعواتها بعودة السودان كما كان, جمهور مواقع التواصل الاجتماعي عبر عن دهشته من ظهور إنصاف مدني, بالحجاب حيث كتب أحدهم: (ربنا يتقبل لكن ما عرفناك والله). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. الفنانة إنصاف مدني تظهر بالحجاب بعد أدائها العمرة والجمهور: (ربنا يتقبل لكن ما عرفناك والله) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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