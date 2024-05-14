تعديلات شاملة في محاور القتال وقيادة المناطق والفرق العسكرية بوسط وشرق البلاد .. التعديلات ستشمل قادة عسكريين كبار في كسلا .. القضارف .. سنجة .. سنار .. مدني .. كوستي والمناقل .. التعديلات التي تم تنفيذ جزء أكبر منها فعلياً ذات صلة مباشرة بسير العمليات العسكرية والفنية بوسط وشرق السودان .. زيارة الفريق الكباشي يوم أمس لمتحركات القتال بمنطقة الفاوتم تخصيصها بالكامل لنقاش عسكري صريح ومباشر حول أدق تفاصيل سير العمليات العسكرية الأخيرة .. الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد

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