أثار حفل شاركت فيه الراقصة والمودل ونجمة السوشيال ميديا السودانية الشهيرة آية أفرو, بحي غبيرة بالعاصمة السعودية الرياض, ضجة اسفيرية غير مسبوقة. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد تصدرت مقاطع الحفل الذي ظهرت فيه أفرو, بأزياء مثيرة للجدل “الترند”. وفي إطار كوميدي قام ناشط سوداني بتجسيد دور رجل حضر الحفل ورصدت عدسات جمهور مواقع التواصل الاجتماعي. حيث قامت إحدى المقربات منه بتجسيد دور زوجته التي ضبطته في الحفل بعد أن أخبرها إبنها وحاصرته بعدد من الأسئلة الصعبة التي أثارت ضحكات المتابعين: (متصور معاها من وراء عاجباك اللحمة ولا شنو؟). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. بعد أن فضحه إبنه الصغير.. سيدة سودانية تعنف زوجها بعد ظهوره في لقطة مع المودل آية أفرو خلال حفلها الضجة بغبيرة (متصور معاها من وراء عاجباك اللحمة ولا شنو؟) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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