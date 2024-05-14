أثارت المودل والراقصة ونجمة السوشيال ميديا السودانية الشهيرة آية أفرو, ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد نشرت أفرو, مقطع فيديو من جلسة “باديكير” أجرتها بأحد المراكز بالمملكة العربية السعودية التي تقيم فيها. واستعرضت الراقصة المثيرة للجدل جمالها ونظافة بشرتها حينما قامت بتصوير الجلسة كامل وهي تكشف عن ساقيها في لقطات أثارت غضب جمهور مواقع التواصل الاجتماعي. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. المودل آية أفرو تكشف ساقيها بشكل كامل وتستعرض جمالها ونظافة جسمها خلال جلسة “باديكير” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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