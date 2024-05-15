بالفيديو.. شهود عيان من داخل المشرحة يكشفون التفاصيل الكاملة لوفاة جوان الخطيب.. هل توفي نتيجة ضرب؟ وما هي قصة الفتاة التي أحضرته للمستشفى وهو ميت؟ وما هو أسمه الحقيقي الذي تفاجأ به المتابعين؟

كشف شهود عيان من داخل مشرحة مستشفى الهرم بالعاصمة المصرية القاهرة تفاصيل وفاة نجم السوشيال ميديا الشهير جوان الخطيبي.

وكان جوان, قد توفي على نحو مفاجئ في الساعات الأولى من فجر الاثنين الماضي, وسط حزن جمهور مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أجرى الناشط ولاعب الكرة السابق محمد المصطفى “البرنس” بث مباشر عبر إحدى تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي.

واستضاف “البرنس”, عدد الشخصيات التي شكلت حضوراً داخل المشرحة وعلى رأسهم الممثل مأمون عبد العزيز, والناشط إبراهيم همام.

وكشف همام, بحسب ما نقل عنه محرر موقع النيلين نتيجة الوفاة, وأكد أن الوفاة كانت طبيعية وأنهم قاموا بزيارة المشرحة ومقابلة الطبيب الذي أكد لهم أن الوفاة كانت طبيعية وتبينوا بأنفسهم بعد أن سمحت لهم إدارة المشرحة بالنظر للجثمان.

ونفى همام, وبشدة الأحاديث والشائعات التي تحدثت عن وفاة نجم السوشيال ميديا نتيجة ضرب, مؤكداً أن الوفاة كانت طبيعية وأن الراحل وصل المستفى عن طريق إحدى صديقاته “سمر” التي احتجزتها الشرطة لأخذ إفاداتها في إجراء طبيعي.

كما كشف شهود العيان عن غياب السودانيين عن حضور مراسم وفاة جوان الخطيب, على الرغم من تواجد الملايين منهم في القاهرة.

وفجر إبراهيم همام, بحسب ما نقل عنه محرر موقع النيلين عن مفاجأة كبيرة فيما يتعلق بإسم نجم السوشيال ميديا الراحل, مؤكداً أن اسمه ليس جوان, ولا محمد الخطيبي, بل أن اسمه حسب المستندات (محمد إسماعيل عبد المولى محمد).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)