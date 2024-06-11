(مباراة سيتذكرها التاريخ بحضور إنفانتينو).. شاهد ماذا قالت المواقع المصرية والعربية عن الفوز التاريخي لمنتخب السودان على منتخب جنوب السودان وتصدره لمجموعته على حساب السنغال

أشادت مواقع عربية ومصرية بالفوز الهام الذي حققه منتخب السودان, عصر اليوم الثلاثاء, على مضيفه منتخب جنوب السودان بملعب جوبا الجديد. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد وصف الموقع الرياضي المصري الشهير (في الجول), فوز صقور الجديان, بالتاريخي. وأهتم الموقع بخبر انتصار المنتخب السوداني, على نظيره الجنوب سوداني, حيث جاء في الخبر: (مباراة سيتذكرها التاريخ بحضور إنفانتينو.. السودان يهزم جنوب السودان بافتتاح ملعب جوبا حافظ منتخب السودان على صدارة مجموعته بالفوز على جنوب السودان في مباراة سيتذكرها التاريخ بثلاثة أهداف دون مقابل. تصدر السودان مجموعته بـ 10 نقاط عقب مرور أربع جولات وبفارق نقطتين عن السنغال. حضر اللقاء جياني إنفانتينو رئيس فيفا لافتتاح ملعب جوبا بجنوب السودان والذي شهد استثمارات بـ 5 ملايين يورو. وشهدت أحداث ما قبل المباراة أجواء أخوية بين الفريقين إذ زار ريتشارد جاستن لاعب منتخب السودان السابق والذي انتقل لتمثيل جنوب السودان بعد الانفصال، زملائه السابقين ببعثة منتخب السودان.). كما كتبت عدد من المواقع العربية الكبيرة التي يتابعها محرر موقع النيلين, مشيدة بالفوز الكبير لصقور الجديان وتصدرهم لمجموعة يتواجد فيها المنتخب السنغالي الشرس. ياسين الشيخ (أخبار الخليج 365)

